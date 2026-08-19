«Conduite illégale et blessures involontaires»: la sentence connue pour le fils du ministre Alpha Thiam

Mouhamed Thiam, le fils du ministre de la Culture Alpha Thiam, avait été placé sous mandat de dépôt le vendredi 14 août, à l'issue de son face-à-face avec le procureur de la République au tribunal de Dakar. Le mis en cause était poursuivi à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné des blessures involontaires, en plus de chefs d'accusation liés à la conduite avec de faux documents.



Ce mercredi 19 août, Seneweb annonce qu’au terme de son procès, le mis en cause a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 100.000 FCFA d’amende, après que le tribunal a requalifié le délit en «blessures involontaires» et complicité de faux. Malgré la condamnation, il rentrera chez lui et pourrait se réjouir de la clémence du tribunal, puisque le parquet avait requis six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’une amende de 500 000 FCFA.



Origine des faits



Les faits remontent à la nuit du 14 août, où le jeune homme conduisait un véhicule de marque Toyota Prado, immatriculé AD, appartenant à la Présidence de la République du Sénégal. Toujours selon Seneweb, il circulait à vive allure et sans plaques d’immatriculation sur l’axe reliant l’Ambassade des États-Unis au rond-point du Club Med. À l’approche dudit rond-point, Mouhamed Thiam a perdu le contrôle du véhicule. Dans sa course, le Toyota Prado a percuté successivement un véhicule Mitsubishi, appartenant à Cheikh Tidiane Mbaye et régulièrement stationné devant son domicile. Le véhicule a également heurté le vigile Cheikh Tidiane Mengue, qui était en faction, assis sur une chaise à l’angle de la maison.



Alertés, les éléments de la Brigade de Ngor se sont rendus sur les lieux. La victime a été évacuée par SOS Médecins à l’Hôpital Principal de Dakar. Après examens, Cheikh Tidiane Mengue a pu regagner son domicile, ne souffrant, selon les constatations médicales, d’aucune blessure grave.



Des aveux et des excuses



L’investigation policière a révélé que le suspect roulait avait un faux permis. À la barre, le prévenu, âgé de 18 ans, a reconnu les faits. Il a expliqué avoir trouvé sur Instagram une annonce proposant des permis de conduire. « J’étais tombé sur une annonce sur Instagram pour un permis de conduire. C’est ainsi que j’ai contacté l’agence. Il m’a dit que les permis étaient internationaux. De bonne foi, je voulais bénéficier d’un permis, d’autant plus que mon père m’avait promis de le faire. Je voulais juste aller plus vite », a-t-il déclaré.