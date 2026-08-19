Moins de 1 % des data centers et 1,3 % de la R&D mondiale : Ces vulnérabilités numériques qui freinent l'Afrique

Selon l'« Economic Report on Africa 2026 » de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies (CEA), le continent mise résolument sur l'innovation et les technologies de pointe pour stimuler son développement économique.



Ce tournant vise à exploiter « les données et les technologies de pointe » pour favoriser une transformation structurelle durable.



Le rapport souligne que le continent dispose d'atouts considérables, détenant notamment « environ 30 % des réserves mondiales de minéraux critiques et 60 % du meilleur potentiel solaire mondial ».



En Afrique de l'Ouest comme dans le reste du continent, l'essor de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle est perçu comme un levier puissant pour dynamiser le secteur des services et moderniser l'agriculture.



Cependant, de nombreux défis structurels subsistent pour concrétiser cette ambition.



Le rapport met en garde contre les vulnérabilités technologiques, rappelant que « l'Afrique héberge moins de 1 % des centres de données mondiaux » et que les dépenses brutes en recherche et développement (R&D) restent faibles, atteignant seulement « 1,3 % du total mondial en 2023 ».



Pour surmonter ces obstacles, la CEA recommande d'intensifier les investissements dans le capital humain et d'adapter les cadres réglementaires. La réussite de cette transition numérique repose sur la capacité des États à « renforcer la gouvernance des technologies de pointe » tout en réformant en profondeur les systèmes éducatifs face aux impératifs des compétences scientifiques et techniques.