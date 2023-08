Gandiaye: Un grave choc entre un bus et un camion fait plusieurs morts ce samedi

Grave accident à l’entrée de Gandiaye ce samedi. Un choc frontal entre un bus de transport et un camion citerne qui transportait un liquide inflammable a fait plusieurs morts dans le bus et des blessés.



Les deux passagers du camion sont prisonniers des flammes que les sapeurs n’arrivent pas à éteindre depuis plus de 40 minutes, selon la source sur place qui a contacté PressAfrik. Nous y reviendrons !