Garde à vue pour Khalil Kamara: APPEL demande sa libération

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (APPEL) a appris ce mercredi l’arrestation du journaliste Khalil Kamara, membre de la rédaction de Senego. Selon l’avocat, Me Moussa Sarr, il a été déféré au parquet et se trouve actuellement à la cave du Tribunal régional de Dakar.



Dans un communiqué, l’APPEL demande la libération du confrère Khalil Kamara qui n’est pas auteur de l’article incriminé. « Il faut rappeler qu’il s’agit d’une contribution signée », souligne l’association.



Les Éditeurs de la presse en ligne sollicitent en effet, « la bienveillance des autorités judiciaires ». Ils sont convaincus que l’emprisonnement n’est pas une solution aux problèmes actuels des médias (…).



APPEL s’engage ainsi avec la CAP à travailler pour renforcer les mécanismes internes de professionnalisme. C’est ainsi qu’elle appelle de tous ses vœux à l’application du dernier alinéa de l’article 177 du Code de la presse qui promeut la certification des contenus dans la presse en ligne.



Pour rappel, Khalil Kamara est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles, diffamation, outrage à un corps constitué et offense au chef de l’Etat ».