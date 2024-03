Gare de Thiès : les ex-cheminots bloquent le trafic

Pas de train en marche à Thiès (situé à l’Ouest du Sénégal) ce jeudi. Dans la cité du rail, les ex-cheminots et régis de la gare ont bloqué le voyage des trains (Thiès-Dakar et Thiès-Diamniadio), d’après une source de la Radio Sénégal Internationale (RSI). Il s’agit d’un contentieux social avec l’Etat du Sénégal depuis plus de 4 ans évalué à 1,83 milliards FCFA, selon RSI.



Pour ces ex-cheminots, c’est une nouvelle forme de lutte pour obtenir la satisfaction de leur revendication. Le président de l’Entente des ex-temporaires et des régis des chemins de fer du Sénégal, Alia Diallo affirme : « On l’a bloqué aujourd’hui. Pas de notre gré, mais c’est une urgence. Ce sont des travailleurs qui ont fait leur carrière et qui n’arrivent pas à percevoir correctement leurs pensions ».



Le chef de gare, Makhoudia Sène, n’approuve pas la méthode de grève des ex-cheminots : «Les grévistes sont venus bloquer le trafic sans aviser. Il y avait des clients qui étaient dans le train depuis ce matin. C’est un acte que nous ne saluons pas».



Les usagers ont finalement déserté les trains pour emprunter les transports routiers.