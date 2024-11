Gaz naturel liquéfié (GNL) : le Sénégal prêt à exporter sa première cargaison

Le Sénégal se prépare à réaliser sa première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) dès le début de l'année prochaine. L'information a été confirmée par Cheikh Niane, ministre Secrétaire général de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui a fait cette annonce en marge de l'exposition et conférence internationale sur le pétrole d'Abou Dhabi (ADIPEC).



Ce projet majeur, baptisé Greater Tortue Ahmeyim (GTA), est exploité par British Petroleum (BP). Selon M. Niane, la première extraction de gaz est prévue pour cette année.



Le projet GTA, situé au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal, est développé par BP en partenariat avec Kosmos Energy. Bien que le projet ait connu plusieurs retards au fil des années, la phase 1 devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, grâce à l'utilisation d'un navire de liquéfaction flottant (FLNG). BP prévoit que le site assurera une production de GNL pendant plus de 20 ans, transformant ainsi la région en un pôle énergétique mondial.