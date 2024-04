Gaza: à l'ONU, les pays arabes viennent défendre l'Unrwa

Israël accusait déjà 450 des salariés de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Unrwa) d’être membres du Hamas. Le 17 avril, l’ambassadeur israélien est encore allé plus loin en déclarant que 17% des 13 000 salariés, soit environ 2 000 individus, étaient affiliés à des groupes terroristes, et il a réclamé le démantèlement de l’agence.



Mais pour le ministre des Affaires étrangères jordanien, comme pour le commissaire général de l’Unrwa, Philippe Lazzarini, l’objectif ultime d’Israël est encore plus politique. « Les attaques contre l’Unrwa ne sont pas dues à sa neutralité. La raison derrière tout cela, c’est de retirer aux réfugiés palestiniens le statut de réfugié. C'est ce qui est en jeu aujourd’hui », a déclaré Ayman Safadi.



Depuis 1948 et leur départ de leurs terres, les réfugiés palestiniens ont un statut unique au monde, qui est géré par l’Unrwa : leurs descendants, même s’ils sont nés à l’étranger, héritent de ce statut. Et de facto, d’un droit de « retour » sur les territoires aujourd’hui israéliens, comme le stipule le droit international.



Or, cette population de réfugiés a quintuplé en 50 ans et s’élève maintenant à près de 6 millions de personnes. D’où les craintes d’Israël, qui est ici aussi soutenu par Washington. L’ambassadeur américain a déjà demandé une « réforme » de l’Unrwa, alors que l’audit indépendant ne sera révélé que lundi 22 avril.