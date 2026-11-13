Législatives en Espagne: Pedro Sanchez espère créer la surprise malgré des sondages défavorables

C’est officiellement jeudi soir qu'a commencé la campagne électorale des élections législatives anticipées du prochain 29 novembre. Un scrutin dont les sondages donnent gagnantes les droites, à savoir les conservateurs du parti populaire et les ultras de Vox. Pourtant le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018, veut croire en ses chances de réélection.



Le socialiste Pedro Sanchez est réputé pour être un animal politique, capable d’affronter les situations les plus adverses. On cite notamment les dernières élections de juillet 2023, qu’il avait perdues face au parti populaire. Et pourtant, grâce à un jeu d’alliance sauce les partis nationalistes catalans et basques, il était parvenu à gouverner en minorité, jusqu'à aujourd’hui.



L’enjeu est de savoir si cette fois encore le leader de gauche sera capable de renverser la tendance et de créer une surprise. Pour cela, il doit faire le plein de ses voix en mobilisant son électorat autour de la cause sociale et spécialement celle du logement.



En face, les modérés du parti populaire et les extrémistes de Vox sont donnés largement favoris avec, selon tous les sondages, plus de 200 députés sur 350, soit bien plus que la majorité absolue. Eux basent toute leur stratégie sur les affaires de corruption qui touchent l'entourage de Pedro Sanchez et sur le problème sécuritaire lié à la crise migratoire à Ceuta.



Les partis de droite sont donc confiants. Mais ils craignent aussi une mobilisation surprise d’un électorat marqué à gauche qui ne votait plus depuis des années. Réponse le 29 novembre.