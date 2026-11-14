COP31: au Rwanda, plusieurs établissements scolaires suivent un programme d’écoles vertes

Il s’agit d’un programme, notamment en partenariat avec l’Unesco, avec des ateliers pratiques et théoriques, afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux. Au milieu de cette cour d’école du Rwanda, dans un jardin de citronniers, d’orangers, d’avocatiers et de nombreux légumes, Tharcisse Hategekimana coordonne ses élèves, occupés à désherber les pieds des arbres.



« Tous ces arbres viennent de notre propre pépinière et vous pouvez voir qu’ils ont bien grandi ! Ils nous ont aidé à combattre l’érosion du sol et protéger la biodiversité », se réjouit Tharcisse Hategekimana.



Attirer l'attention sur différents sujets environnementaux

Déforestation, changement climatique, récupération de l’eau… à travers des ateliers, depuis six ans, l’enseignant attire l’attention de ses élèves sur différents sujets environnementaux : « Les enfants enquêtent sur une problématique sur la biodiversité. Maintenant, ils ont une bien meilleure compréhension, et sont devenus les amis des arbres ! »



« Chaque élève est responsable d’un arbre dans l’école, mais aussi chez lui » explique Eric kinyarwanda, élève de 18 ans, en dernière année de lycée.



« J’ai un oranger à la maison. J’en prends soin, et si mes camarades veulent des oranges, je peux leur en donner. C’est vraiment bénéfique », ajoute-t-il.



Sur les avocatiers de la cour de l’école, certains fruits sont prêts à être dégustés, ce qui constitue un autre avantage, affirment les enseignants du programme “Eco-school” suivi par l’établissement.