Gendarmerie : Général Martin Faye prend les commandes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, par décret, a nommé Martin Faye Haut-commandant de la Gendarmerie nationale. Il remplace à ce poste le Général de Corps d'armée Moussa Fall, appelé à d'autres fonctions. Martin Faye est donc promu Général de division.

Précédemment, il occupait les postes de Haut-commandant second de la Gendarmerie nationale et Sous-directeur de la Justice militaire.



Dans le décret présidentiel, le Général de Brigade Papa Diouf, précédemment Commandant de la Gendarmerie mobile, est Haut-commandant second de la Gendarmerie nationale et Sous-directeur de la Justice militaire, en remplacement de M. Martin Faye.