Général Mamadou Niang sur le Dialogue national: "Il s'agit de sauver notre pays des effets néfastes de la division"

Général en retraite Mamadou Niang s'est félicité de la confiance qui lui a été accordé pour diriger les travaux du Cadre de concertation du dialogue national. Il a précisé que les propositions qui sortiront des travaux, dépendront de chacun dans le profond de sa conscience.



« Les gens nous ont fait confiance, et ça n’a pas de prix dans un pays comme la nôtre. Nous endossons une lourde responsabilité avec humilité certes, mais non sans détermination. Détermination adossée à nos valeurs sociétales, à notre loi fondamentale et à toutes les règles de conduite qui en découle », a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur.



Le Général d'indiquer : « Parmi les idées et forces de cette règle de conduite, prône deux devis: Il s’agit pour la première devise, ‘’d’un peuple un but une foi’’, et de notre drapeau, ‘’on nous tue, mais on ne nous déshonore pas’’. Nous ne sortons pas de ce cadre ».



Selon Mamadou Niang: « Aujourd’hui nous devons scruter l’avenir immédiat, mais aussi voir loin pour anticiper et prévenir les nuages dévastateurs que portent, avec elles les effilures du pétrole et de gaz. C’est de cela qu’il s’agit. Sauver notre pays des effets néfastes de la dévastation de la division. L’équipe qui m’accompagne, nous sommes des facilitateurs. À la sirène de l’aventure et de la division, demain sera lumineux et rayonnant si nous restons unis ».