Georges Weah est sûr de sa victoire au sortir du bureau de vote : "Je sais que je vais gagner"

L'ancien footballeur George Weah s'est montré optimiste, ce mardi quant à l'issue du scrutin. «Je suis heureux d'avoir voté. Je suis enthousiaste et je sais que je vais gagner», a déclaré le candidat à la Présidentielle du Liberia, après avoir mis son bulletin dans l'urne à Monrovia. Battu lors des présidentielles en 2005 et 2011, Weah est opposé cette année à Joseph Boakai, l'actuel co-président du pays, et possède de bonnes chances de l'emporter. Les résultats du second tour sont attendus dans les prochains jours.