Gestion de la SN-HLM : Mamadou Sy Mbengue dément tout détournement de fonds

L'ancien Directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM), Mamadou Sy Mbengue, a réagi suite aux accusations de son successeur concernant sa gestion. Dans un communiqué, il apporte des éclaircissements en réponse aux allégations de l'actuel DG, qui avait révélé, lors d'une conférence de presse le 31 octobre dernier, un détournement présumé de 700 millions de FCFA ainsi qu'une dette de 12 milliards de FCFA dans les comptes de l'institution.



Sur la question de la dette de 12 milliards, Mamadou Sy Mbengue confirme qu'il s'agit de données réelles, mais il estime que cette situation est normale pour une société de l'envergure de la SN-HLM. Il explique que « cette dette est adossée à des créances de plus de 25 milliards de FCFA et un total d'actifs s'élevant à près de 77 milliards de FCFA, des chiffres confirmés par les Commissaires aux Comptes au 31 décembre 2023. » Les actifs immobilisés, souligne-t-il, « sont passés de 20 milliards en 2019, lors de sa prise de fonction, à plus de 36 milliards au 31 décembre 2023, et l'actif circulant a également progressé de 11 à 35 milliards de FCFA. »





Selon lui, cette situation financière démontre la bonne santé économique de la SN-HLM, qui a réussi à regagner la confiance de ses partenaires financiers, prêts à soutenir ses projets sans subventions de l'État. « Sans cet endettement, la SN-HLM aurait fermé boutique depuis longtemps », ajoute-t-il. Durant son mandat, M. Mbengue affirme avoir initié des projets dans plusieurs régions du Sénégal, avec des centaines de logements et de parcelles en cours de développement ou déjà livrés.





En ce qui concerne la question des Maristes, une dette importante de la SN-HLM, il précise que « près de 50 % de l’endettement de la société provient de cette situation. Sous ses directives, l'État avait consenti à débloquer 17,2 milliards de FCFA, permettant ainsi d’indemniser 596 copropriétaires des immeubles menaçant ruine, et de mettre fin à un coût mensuel de 80 millions de FCFA pour les reloger. »



Sur le détournement présumé de 700 millions de FCFA, Mamadou Sy Mbengue réfute toute implication de sa gestion. Il précise que « ces fonds, épargnés par des particuliers, auraient été détournés par des responsables de coopératives avant son arrivée et qu’ils ne concernaient pas les finances de la SN-HLM. »



Pour conclure, Mamadou Sy Mbengue rappelle les réussites de son mandat, incluant la relance de la production de logements, la résolution de la problématique des Maristes et de Diamniadio, et l’amélioration des conditions salariales du personnel. Il affirme que sous sa gestion, « la SN-HLM est passée d'une situation déficitaire à un état excédentaire au cours de ses quatre dernières années de direction. »