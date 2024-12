Gestion des inondations : les travaux engagés à Touba seront achevés avant l’hivernage (officiel)

Omar Diop, directeur de l’assainissement au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a annoncé ce lundi que les travaux d’assainissement en cours à Touba (centre) engagés dans la cité religieuse par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) seront achevés avant le début du prochain hivernage. Il a fait l’annonce devant des journalistes après une audience avec le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, rapporte l’Aps.



« Après les échanges que nous avons eus avec les acteurs qui travaillent dans l’assainissement à Touba comme la mairie, Hizbut-Tarqiyyah et l’association Touba Ça Kanam, le maire avait envoyé au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement le rapport qui établit les travaux d’urgence à mener en perspective de l’hivernage 2025 », a-t-il rappelé.



Il a signalé que c’est à la suite d’une réunion tenue à Dakar, que le ministre a instruit ses services de terminer les travaux avant l’hivernage prochain. Selon lui, il s’agit, entre autres, des travaux de canalisation en cours dans plusieurs quartiers pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales et également le bouclage incessamment des travaux visant à renforcer l’évacuation des eaux pluviales de la grande mosquée de Touba à Keur Niang.