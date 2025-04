Thiès: un père de famille de 57 ans condamné pour vol de téléphone

Devant la barre du Tribunal d'instance de Thiès, le quinquagénaire S. Guèye a juré de ne plus jamais commettre de vol de sa vie. Agé de 57 ans, ce père de famille est poursuivi pour le vol d’un téléphone portable. Les faits se sont déroulés le 19 mars à Thiès. Ce soir-là, S. Guèye s'était rendu à la boutique de T. Ndione pour acheter du sucre.



Au moment où ce dernier le servait, l'accusé a discrètement subtilisé son smartphone posé sur le comptoir pour le dissimuler dans sa poche, avant de disparaître. Lorsque T. Ndione s'est rendu compte de la disparition de son téléphone, il a visionné les vidéos de la caméra de surveillance et a constaté que c'était S. Guèye qui l'avait volé. Une semaine plus tard, le 25 mars 2025, le voleur est revenu sur les lieux et a été arrêté par la victime, rapporte L'Observateur.



Inculpé de vol, il a été placé sous mandat de dépôt, avant d’être jugé par le Tribunal d'instance de Thiès. Devant la barre, le prévenu a reconnu les faits et a juré de ne plus jamais voler. La partie civile, T. Ndione, a déclaré avoir retrouvé son téléphone entre les mains de S. Guèye. Il a précisé que le prévenu avait réussi à déverrouiller son téléphone avant de formater la mémoire afin de pouvoir l'utiliser. Le procureur de la République a jugé les faits établis et a requis l'application de la loi. Le juge l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 20 jours, assortie d'une amende de 50 000 FCFA.