Gestion des ressources minières : Ngagne Demba Touré mise sur la formation et le capital humain

Le Directeur Général de la société des mines du Sénégal (SOMISEN), Ngagne Demba Touré a effectué une visite ce jeudi 1er août à l’École Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie (ENSMG).

S’exprimant sur les objectifs stratégiques clés Ngagne Demba Touré estime qu’on pourrait arriver à une « souveraineté économique grâce à l’utilisation des ressources minières, notamment l'industrie, l'agriculture, la transition énergétique, et les services et la technologie ».



Ngagne Demba Touré a toutefois insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources minérales pour soutenir une industrialisation, moteur de la transformation économique. « L'industrie, ce sont trois sous-secteurs, il y a l'industrie de la loi alimentaire, il y a l'industrie manufacturable et les industries extractives. Donc, il faut identifier les matières premières dont l'industrie sénégalaise aura besoin. Parce que, pour que l'industrie soit vivante, viable et cognitive dans ce pays, il faut entre autres des matières premières. Il faut sécuriser l'approvisionnement des matières premières » a expliqué le Dg de SOMISEN SA.

Poursuivant : « Et pour se faire, il faut de la recherche, il faut de l'innovation, il faut l'apport du capital humain sénégalais. D'où la nécessité de nouer des collaborations avec l'institut qui forme. Nous comptons sur le capital humain sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons senti la nécessité de venir effectuer cette visite qui est le début d'une collaboration» a souligné M. Touré.



Ainsi, le DG de la SOMISEN a profité de cette visite pour annoncer que l’ ENSMG « sera le grenier de la Compagnie Minière Nationale, qui sera le réceptacle pour être le bras opérationnel de l'État dans le secteur minier et réaliser les objectifs de développement tels que dictés dans le cadre du projet de transformation systémique ». Ceci, après une signature officielle d’une future convention entre la SOMISEN et l’ ENSMG.











Évoquant le secteur agricole, M. Touré a évoqué les importations alimentaires massives du Sénégal et l’urgence d’explorer davantage les ressources comme le phosphate pour réduire cette dépendance. « Pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faut une maîtrise réelle sur les intrants et les engrais. Or, nous avons du phosphate dans notre sous-sol. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà là où le focus doit être mis. Dans le cadre de la transition énergétique, les minéraux stratégiques, les minéraux critiques, les minéraux rares, le lithium, le cuivre, le manganèse, le cobalt. Aujourd'hui, la SOMISEN a un important projet d'exploration de ces substances minérales qui sont importantes et dont la demande dans le monde sera augmentée par six à l'horizon 2035 » a affirmé Ngagne Demba Touré.







Le directeur de l’École nationale supérieure des mines et de la géologie, Mouhamadane Diène a quant à lui approuvé cette visite et a exposé les défis de l’ex Institut des sciences de la terre. « C’est

Un plaisir d’accueillir le Dg de la SOMISEN au sein de notre institut. Cela montre la volonté des nouvelles autorités à faire développer le secteur et on espère qu’elles nous apporteront les accompagnements nécessaires pour rénover cette école et renforcer nos disciplines » ainsi s’est exprimé M. Diène.



Créée en 1980 comme Institut de la Faculté des Sciences et Techniques, l’École Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie (ENSMG) a formé plus de 400 ingénieurs sénégalais africains dans divers métiers des géosciences. Les domaines de formation et d'insertion des diplômés de l'ENSMG (ex IST) sont entre autres l’exploitation minière, le traitement, l'enrichissement et la transformation des minerais, la géologie et l'exploration minière et pétrolière…