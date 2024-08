Gestion du forage de Nguith par la Sder: les populations manifestent leur désaccord et préviennent (Vidéo)

L'Office des forages ruraux (Ofor) du Sénégal a choisi la Sénégalaise des eaux rurales (Sder), une filiale de la Sénégalaise des eaux (SDE), pour la gestion de l’eau dans le village de Nguith, situé dans le département Linguère. Les populations qui ne veulent pas entendre parler de cette cession, ont manifesté leur colère hier, mercredi. Le chef du village et les jeunes ont porté des brassards rouges pour marquer leur désaccord. Ils ont déclaré "persona no gratta" la SDER. A les en croire, Ofor a qui le régime de Mack Sall avait octroyé la gestion du forage, n'a jamais mis les pieds dans le village. "La population locale a toujours géré son forage. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le gère à notre place. La passation de service entre Ofor et la Sder n'aura pas lieu. Nous allons nous y opposer", ont-ils laissé entendre. Regradez!

Aminata Diouf

