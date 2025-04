Rapport 2024 : 18951 infractions commises par des Sénégalais, selon la Police nationale

La Police nationale a dévoilé, ce mercredi 16 avril 2025, son rapport annuel sur les activités de l’année 2024. Selon les chiffres présentés, les citoyens sénégalais ont commis 18951 infractions, soit 92,54% du total, contre 1527 infractions enregistrées chez les étrangers.



Le directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), le Commissaire Alassane Niane, a détaillé les différents types d’infractions enregistrées, notamment celles portant les troubles contre la paix publique, à la propriété, aux personnes, à la cybersécurité, aux migrations irrégulières, et relatives au trafic de drogue.



Parmi les infractions commises par les Sénégalais, celles contre la propriété arrivent en tête avec un taux de 42,89%, suivies des infractions liées aux drogues (25,72%).



Pour ce qui concerne les comportements des étrangers : les étrangers ont commis durant l’année 2024, en ce qui concerne les statistiques de la police : 1527 infractions pour les mêmes catégories d’infractions.



420 infractions contre les atteintes à la vie privée



Parmi ces infractions, les infractions qui occupent le haut du pavé ce sont les infractions contre la drogue suivies des infractions contre la propriété. C’est le contraire du comportement des Sénégalais.



En dehors des infractions contre la propriété, le directeur de l’OCRTIS a mis en lumière les infractions sur la paix publique : les rites, les outrages, les racolages, les injures et les jeux de hasard.



Pour ce qui concerne les infractions contre les personnes, poursuit-il, elles ont été scindées en trois (3) groupes : il y a les atteintes à la vie qui concerne les menaces de mort, les homicides volontaires, les tentatives de meurtres, les infanticides et tentatives d’infanticides.



Ces infractions contre les atteintes à la vie privée sont dénombrées à 420 ce qui représente 17,80% parmi les infractions contre les personnes. En dehors de ces infractions, il y a les infractions qui concernent les violences à ascendant, les voies de fait, les coups et blessures volontaires et ces infractions ont été dénombrées à 1624.



En dernier lieu, il y a les atteintes aux mœurs qui concernent les viols et tentatives de viols, les harcèlements, les actes contre nature, les attentats à la pudeur qui sont au nombre de 315 soit 13,35%.