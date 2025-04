Rapport 2024 de la police : 136 mendiants dont 85 étrangers interpellés

La police nationale a présenté ce mercredi, son rapport annuel 2024 sur ses activités, mettant en lumière les résultats de ses opérations contre la mendicité et pour la protection des mineurs. Les chiffres révèlent une situation préoccupante, particulièrement concernant les enfants mendiants.



La police spéciale, qui fait de cette lutte une priorité absolue, a procédé à de nombreuses interpellations, avec une concentration sur des mineurs âgés de 0 à 5 ans (catégorie la plus touchée) et des adolescents de 11 à 18 ans.



Le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Alassane Niane, directeur de l'OCRTIS, qui a présenté le document, a précisé que "l'essentiel de ces mineurs-mendiants interpellés concerne des Sénégalais. "Ils sont 51 mendiants sénégalais", a-t-il révélé.



Cependant, il a immédiatement tempéré ce constat en ajoutant : "Mais lorsqu'on considère le cumul des mendiants étrangers, les chiffres dépassent de loin ceux des mendiants de nationalité sénégalaise". Les mendiants étrangers sont, au total, "85" contre 51 de nationalité sénégalaise.



Soit un total de 136 personnes interpellées dans le cadre de cette contre la mendicité.