Gestion saine des ressources: Serigne Bassirou Gueye de l'OFNAC annonce la création d'une «académie anti-corruption».

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Serigne Bassirou Gueye a annoncé lundi que l’Etat envisage de créer une «académie anti-corruption».



«Il est envisagé la création d’une académie anticorruption. J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que ce projet sera bientôt lancé. Pour le faire aboutir, nous avons déjà engagé des discussions préliminaires avec le Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag)», a lancé le président de l’Ofnac, Serigne Bassirou Guèye qui présidait, à l’Université Cheikh Hamidou Kane de Guédiawaye, la journée préventive de sensibilisation sur la corruption, rapporte WalfQuotidien.



L'ancien Procureur de la République a aussi informé que des jalons d’une collaboration tripartite entre l’Ecole nationale d’Administration, l’Académie internationale anti-corruption qui a son siège à Vienne en Autriche et l’Ofnac, sont posés. «A la faveur de l’expertise et de la renommée internationale de ces partenaires, le Sénégal souhaite donner à cette académie une dimension régionale et se positionner comme un hub ouest africain de formation dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la corruption», a fait comprendre Serigne Bassirou Guèye.



Le président de l’Ofnac a justifié le choix porté sur l’université Cheikh Hamidou Kane pour combattre le fléau. Serigne Bassirou Guèye estime que l’université de manière générale, «au regard de sa position stratégique dans la société et de son caractère multiculturel, doit sensibiliser et former ses acteurs au civisme, à la citoyenneté active et agissante, à la transparence et à l’éthique». Il précise: «L’activité que nous déroulons présentement, loin d’être un fait isolé, se tient dans un contexte particulier qu’il convient de souligner. En effet, elle intervient dans le sillage de la mise en œuvre de la première phase de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (Snlcc) 2020 – 2024. Cette stratégie agrège aujourd’hui toutes les initiatives sectorielles en matière de lutte contre la corruption au Sénégal jusqu’à l’horizon 2024. Elle accorde une place prépondérante à l’enseignement sous toutes ses composantes, à savoir le cycle élémentaire, le cycle secondaire et le cycle universitaire ».



Le recteur de l’Unchk Moussa Lô s’est réjoui de l’esprit de la rencontre et de l’initiative de l’Ofnac. Il indique que c’est une activité qui s’inscrit dans une logique de collaboration entre l’université et l’Ofnac depuis 2021. «Nous sommes un service public avec un réseau de 17 Espaces numériques ouverts avec 60 mille étudiants. Chaque étudiant peut sensibiliser sa famille et d’autres personnes. Donc, l’étudiant peut atteindre plusieurs cibles car la prévention est mieux que la répression», a raisonné Moussa Lô.



Auparavant, l’Ofnac et l’Université Cheikh Hamidou Kane ont signé une convention pour lutter contre la corruption.