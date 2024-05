Mesures d’arrêt des constructions sur le littoral : Me Doudou Ndoye « invalide » la décision du Président Diomaye

Le bruit court toujours sur le littoral. Le Président Bassirou Diomaye Faye a ordonné la « cessation de tous les travaux entamés sur le littoral » dakarois. Une idée « sans fondement » selon l’avocat, Me Doudou Ndoye, qui estime que « Le Président n’en a pas le droit. Jusqu’à présent, je n’ai pas entendu ou lu où le Président Bassirou Diomaye ordonne l’arrêt de tous les travaux sur le littoral et dans d’autres localités ».



Invité de l’émission Grand Jury sur RFM, il s’agit et n’existe, selon lui, qu’un circulaire du ministre compétent. « Une circulaire est un document interne, qu’envoie le ministre à ses collaborateurs domaniaux pour interdire une quelconque collaboration avec ces constructeurs de ces zones. Mais il ne s’agit pas du Président de la République. Mais je réaffirme ce que j’ai dit, il n’en a pas le droit de faire ça », a précisé Me Doudou Ndoye.



Evoquant la saisie de la DSCOS sur le dossier du Littoral, Me Ndoye a souligné que la corniche Ouest et Est sont seulement une « toute petite partie du littoral sénégalais. Ce n’est plus le même littoral qu’avant. Ce qui est important est le littoral maritime qui fait à partir de 110 mètres de la marée, c’est là que c’est absolument interdit de construire. C’est à étudier et à confirmer, je n’invente rien ».



Il rappelle que les responsabilités devront être situées avant toute décision et conclut : « J’estime que celui qui a ordonné de tout casser et arrêter n’est pas en règle. Il faudra faire des enquêtes avant de décider. Je ne dis pas néanmoins que ceux qui ont construit là-bas sont en règle ».