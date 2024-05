Ghana : Un accident mortel implique le convoi présidentiel de Nana Akufo-Addo

Le convoi du président ghanéen Nana Akufo-Addo a été impliqué dans un accident mortel sur le tronçon Bunso-Akyem Asafo de l’autoroute Accra-Kumasi. L’accident a fait un mort et plusieurs blessés parmi les agents de police et les membres de l’équipe de sécurité du président, selon un communiqué officiel de la présidence.

Malgré la gravité de l’accident, le président Akufo-Addo est sain et sauf, a précisé le communiqué. Les autorités ont immédiatement déployé des secours sur les lieux pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone.

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été déterminées, et une enquête est en cours pour établir les faits. Cet incident rappelle les risques inhérents aux déplacements officiels et met en lumière la nécessité de renforcer les mesures de sécurité sur les routes.

L’accident a suscité une vague d’émotion et de soutien au Ghana, avec de nombreuses personnalités politiques et civiles exprimant leurs condoléances et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.