Golf Sud: une fille de 19 ans interrompt sa grossesse en buvant du bleu de méthylène

En mettant à terme sa grossesse de 21 semaines, la restauratrice Hellène D. ne sait

pas qu’elle se met dans de beaux draps. Et pour cause le mercredi 22 mai,

éprouvant des douleurs venant de son ventre, elle s’est rendue au poste de santé de

Golf Sud pour des consultations. Le personnel du poste de santé apporte le matériel

et s’apprête à examiner l’adolescente car elle développe d’intenses contractions au

niveau du ventre et pousse des gémissements de douleur en se tortillant.



Mais le personnel soupçonnant un avortement provoqué, alerte la police en retenant la

damoiselle, rapporte le journal Les Echos. C’est ainsi que les agents du poste de santé voulant tirer l’affaire au clair ont décidé d’effectuer sur la fille un examen clinique, façon d’avoir une idée sur la raison de l’accouchement.



Il ressort des examens que l’accouchement a été provoqué par un procédé risqué. En interrogent l’adolescente, les enquêteurs ont découvert qu’elle a bu une bouteille contenant de la substance chimique appelée bleu de méthylène. Dans son geste de regret, elle explique son geste par un souci de mettre un terme l’évolution de la grossesse. Ainsi elle sera mise aux arrêts puis placée en garde à vue dans les locaux du commissariat et devra être présentée devant le parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye pour interruption volontaire de grossesse.