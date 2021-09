Goudiry: une mineure sauvagement violée par deux jeunes dont un élève de 16 ans

N.Bâ, une fillette âgée de 16 ans, a été sauvagement violée par deux jeunes récemment élargis de prison pour vol de chevaux dont l’un est un élève en classe de 4ème dans la commune de Goudiry, située entre Tambacounda et Kidira. A bord des motos Jakarta, les mis en cause ont proposé à leur présumée victime de l’amener voir sa mère. Ne se doutant de rien, la vendeuse est montée sur l’un des motos.



Arrivés au niveau de la brousse, les deux jeunes ont manifesté leur désir d’entretenir des rapports sexuels avec leur victime. Face au refus de la fille, ils se jettent sur elle, la bastonnent, la plaquent au sol, se déshabillent et dénudent la fille.



Après quelques attouchements, ils sont passés à l’acte. L’enquête ouverte a permis de mettre la main sur les deux présumés violeur.



Jugés, ils ont été condamnés à 5 ans de prison ferme, en sus d'une amande de 400.000 F Cfa en guise du dommages et intérêts.