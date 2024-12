Gouvernement Barnier renversé : le Premier ministre a été reçu à l'Elysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron

Le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Les députés de la gauche et du Rassemblement national ont conjointement adopté mercredi une motion de censure à l'Assemblée, la deuxième seulement de l'histoire de la Ve République, ouvrant une période de fortes incertitudes politiques et financières. Trois mois seulement après sa nomination, conformément à la Constitution, Michel Barnier devra remettre sa démission à Emmanuel Macron, tout juste de retour d'une visite d'État en Arabie saoudite et qui s'exprimera jeudi à 20 heures.