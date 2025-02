Grand Théâtre de Dakar : une vague de licenciements crée des tensions

Le climat au Grand Théâtre National de Dakar est devenu tendu suite à une série de licenciements qui secoue le personnel. Après avoir renvoyé 23 travailleurs, la direction de l’établissement a dressé une nouvelle liste de 30 employés qui risquent à leur tour de perdre leur emploi.



Une des personnes menacées de renvoi, qui a souhaité garder l’anonymat, a indiqué qu’il y aurait bientôt des listes qui incluraient 17 employés dans un premier temps et 7 autres dans un deuxième. Cette situation a créé un climat de confusion et d’inquiétude parmi les travailleurs du Grand Théâtre.

Face à cette situation, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) a pris en charge ce dossier. Lamine Fall, le secrétaire général adjoint de la CNTS, a exprimé son mécontentement vis-à-vis de cette décision, qu'il considère comme injuste. "Effectivement, cette direction, lorsqu'elle est arrivée, a voulu se séparer d'un effectif de moins de 100 personnes. Nous allons immédiatement saisir l'inspection du travail pour voir quelle position adopter. Après cela, nous organiserons un point de presse dans les heures qui suivent", a déclaré M. Fall.



La CNTS dénonce ce qu’elle considère comme une vague de licenciements injustifiés, appelant à une révision de la situation et à une consultation avec les autorités compétentes.

Au-delà des licenciements eux-mêmes, de nombreux employés du Grand Théâtre expriment leurs craintes concernant ce qu'ils appellent un "recrutement politique".