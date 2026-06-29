Grand Yoff : Un repris de justice arrêté après le cambriolage à répétition d'un domicile

Les policiers du Commissariat de Grand Yoff ont interpellé un homme ce dimanche pour association de malfaiteurs et vol de nuit avec effraction.



L’enquête s'est ouverte après la plainte d'une habitante de la cité Keur Khadim. Son domicile venait d'être cambriolé pour la troisième fois consécutive. Sur place, les agents ont constaté des fractures sur les portes du balcon et du salon. Les voleurs ont emporté un téléviseur de 55 pouces, un iPhone 13 Pro Max et de l’argent liquide.



La victime avait installé des caméras après les précédents vols. L'analyse des images a permis d'identifier formellement les deux auteurs. Les policiers ont arrêté le premier suspect ce matin vers 8 heures.



Le suspect est un récidiviste bien connu des services de police. Il a déjà purgé un an de prison ferme en 2024 pour coups et blessures avec arme blanche. L'homme a d'abord nié les faits. Les enquêteurs ont balayé ses dénégations en lui montrant les vidéos du cambriolage.



Le mis en cause est actuellement en garde à vue. Son complice est activement recherché par les forces de l'ordre.