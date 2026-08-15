Grand-Yoff : un homme interpellé dans une affaire présumée de viol sur une mineure enceinte

Le commissariat de Grand-Yoff a interpellé un individu pour détournement, viol et grossesse sur une mineure de 16 ans. Selon la plainte déposée par la mère de la victime, celle-ci aurait été victime de viol et de détournement de mineure. La mère a expliqué qu'elle avait découvert la situation après avoir remarqué des changements morphologiques chez sa fille. Interrogée sur l'auteur de sa grossesse, la jeune fille a désigné le voisin dont le domicile jouxtait le leur avant leur déménagement.



Entendue sur ses déclarations, la jeune fille a indiqué qu'un jour, alors que sa mère était absente et qu'elle se trouvait seule avec ses jeunes sœurs qui fréquentaient régulièrement la chambre du voisin, ce dernier avait mandaté l'une d'elles pour l'inviter à le rejoindre d'urgence. Une fois arrivée dans la chambre de ce dernier, après un bref instant d'attente, il l'aurait poussée sur son lit, l'aurait dévêtue de force et aurait passé à l'acte, en dépit de ses cris de détresse, les lieux étant alors déserts.



À la suite de cet acte, le mis en cause se serait emparé d'un morceau de tissu avec lequel elle aurait nettoyé ses parties intimes ensanglantées. La victime a précisé qu'il s'agissait de sa première et unique relation sexuelle avec un homme, avant de découvrir ultérieurement qu'elle était enceinte. Une grossesse évolutive de 24 semaines et 4 jours a été attestée par le médecin gynécologue de l’hôpital Idrissa Pouye, à la suite d'une réquisition émanant du service.



Face à ces éléments, le suspect a été interpellé et interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Il a soutenu avoir entretenu des relations sexuelles consentantes depuis un an avec la victime, tout en affirmant avoir connaissance de son âge, car il projetait de l'épouser.



Il a également affirmé que la mineure communiquait fréquemment avec lui par téléphone. Ce dernier est en position de garde-à vue pour les faits visés en objet et l’enquête se poursuit.