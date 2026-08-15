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Assomption : le Président Bassirou Diomaye Faye adresse ses vœux à la communauté catholique



Assomption : le Président Bassirou Diomaye Faye adresse ses vœux à la communauté catholique
À l’occasion de la fête de l’Assomption, célébrée ce samedi 15 août, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses vœux à la communauté catholique du Sénégal et de la diaspora.
 
« En cette fête de l’Assomption, j’adresse mes vœux les plus chaleureux à la communauté catholique du Sénégal et de la diaspora », a déclaré le chef de l’État.

Il a également formulé le souhait que cette célébration contribue au renforcement de la paix et de la fraternité : « Que cette célébration, portée par la prière et le recueillement, raffermisse notre idéal commun de paix et de fraternité».
 
 « Bonne fête à toutes et à tous », a conclu le Président Faye. 
 

 
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Moussa Ndongo

Samedi 15 Août 2026 - 17:17


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