Assomption : le Président Bassirou Diomaye Faye adresse ses vœux à la communauté catholique

« En cette fête de l’Assomption, j’adresse mes vœux les plus chaleureux à la communauté catholique du Sénégal et de la diaspora », a déclaré le chef de l’État.



Il a également formulé le souhait que cette célébration contribue au renforcement de la paix et de la fraternité : « Que cette célébration, portée par la prière et le recueillement, raffermisse notre idéal commun de paix et de fraternité».



« Bonne fête à toutes et à tous », a conclu le Président Faye.





À l’occasion de la fête de l’Assomption, célébrée ce samedi 15 août, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses vœux à la communauté catholique du Sénégal et de la diaspora.