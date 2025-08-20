Grand Yoff : une femme de ménage de 25 ans accouche et étrangle à mort son nouveau-né

Binta Mané, âgée de 25 ans et de profession ménagère, a été déférée au parquet lundi dernier pour "infanticide". Elle est accusée d'avoir accouché clandestinement et d'avoir étranglé son nouveau-né.
Son arrestation par les agents du commissariat de Grand-Yoff fait suite à une information reçue par la police le 13 août dernier. Une voisine avait dénoncé le fait que la mise en cause avait accouché clandestinement dans la maison située derrière la Brioche Dorée de Scat Urbam avant de mettre fin aux jours de son nouveau-né.
Interpellée après la découverte du corps sans vie du bébé de sexe masculin dans les toilettes de sa chambre, Binta Mané, qui prétend ne pas connaître l'auteur de la grossesse, a affirmé que le bébé était mort-né.
Cependant, l'autopsie a révélé que le bébé est décédé d'un mécanisme asphyxiant avec des signes de violence, contredisant ainsi l'affirmation de la mère selon laquelle l'enfant était mort-né.
