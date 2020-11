Grave accident à Louga : une collision entre un véhicule et une charrette fait 2 morts et 4 blessés

Deux (2) personnes sont mortes et quatre (4) autres blessées, dimanche, dans un accident de la circulation survenu à Guet Ardo dans la région de Louga. A l’origine du drame, une collision entre un véhicule particulier et une charrette.



Le lieutenant Mame Kor Sall, Commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers a fait le point de l’accident. « Nous avons été alertés à 19 heures 55mn, pour un hippomobile renversé par un véhicule automobile. Comme bilan, on a enregistré 6 victimes dont des graves et des légers et malheureusement deux corps sans vie », a-t-il déclaré.



Selon la Rfm, les corps sans vie et les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Louga.