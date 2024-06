Grèce: un policier blessé dans un attentat contre le domicile d'une haute magistrate

Un officier de police en charge de la sécurité au domicile de Ioanna Klapa, présidente de la Cour suprême civile et pénale de Grèce a été grièvement blessé dans un attentat à la bombe incendiaire ce jeudi 27 juin, a annoncé l'agence d'État ANA. La brigade antiterroriste grecque a été chargée de l'enquête sur cette agression.



Ioanna Klapa faisait partie des principaux juges d'instruction lors d'un procès historique en 2020 contre le parti néo-nazi Aube dorée, au terme duquel ses membres les plus influents ont écopé de lourdes peines. Le chef d'Aube dorée, Nikos Michaloliakos, avait ainsi été condamné à 13 ans et demi de prison.