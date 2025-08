Litige à la Cité Touba Almadies : Cheikh Amar obtient gain de cause face à l’Association des Résidents

Dans l’affaire qui opposait l’Association des Résidents de la Cité Touba Almadies, présidée par Deguene Mbaye, au promoteur immobilier Cheikh Amar, la justice a tranché en faveur de ce dernier. Par une ordonnance rendue en référé, le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a rejeté la requête des plaignants, estimant que « les éléments fournis n’étaient pas de nature à justifier les mesures sollicitées. »



Saisie le 13 février 2025, l’Association des Résidents réclamait la suspension immédiate de tout morcellement, vente ou construction sur les espaces publics identifiés dans le plan initial de la cité : école, poste de santé, mosquée, Daara, jardins et places publiques. Elle accusait Cheikh Amar de ne pas respecter les engagements prévus dans l’Arrêté ministériel n°8673 du 7 octobre 2008, et dénonçait des « tentatives de spoliation » aggravées par la cession présumée du terrain du Daara à un tiers nommé Moustapha Diouf Lambaye.



Le recours, assorti d’une demande d’astreinte de 5 millions FCFA par jour de retard, reposait sur un argumentaire incluant des plans cadastraux, des contrats, des décisions administratives et un récépissé de reconnaissance de l’Association par l’ARTA.



Mais pour le juge, ces pièces n’ont pas suffi à prouver l’existence d’une urgence ou de troubles graves justifiant l’intervention de la justice dans le cadre d’un référé. Le tribunal a ainsi rejeté toutes les demandes de l’Association, estimant que le fond du litige devait, le cas échéant, être examiné dans le cadre d’une procédure au fond.