Soudan: des mercenaires colombiens aident les paramilitaires à assiéger el-Fasher, au Darfour

Samedi 2 août 2025, l'armée soudanaise appuyée par la Force conjointe a déjoué la 225e attaque visant el-Fasher et menée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide, qui s'opposent à l'armée depuis avril 2023.



L'armée soudanaise annonce avoir « neutralisé plusieurs mercenaires », dont un Colombien qui dirigeait une unité d'élite des FSR. Les vidéos et les photos, probablement trouvées sur son téléphone, font depuis le tour des réseaux sociaux. Il apparaît en action pendant que l’artillerie pilonne el-Fasher, ou à la tête de son unité, parlant anglais ou espagnol. Les photos montrent également ses téléphones satellites et ses équipements sophistiqués.



Selon la Force conjointe du Darfour, plus de 80 mercenaires colombiens ont participé à cette dernière attaque contre el-Fasher. Par ailleurs, la Force conjointe indique « cette dernière attaque a montré une participation inédite de mercenaires aux côtés des FSR ». Ils sont de plusieurs nationalités : Soudan du Sud, Tchad, Kenya et Éthiopie.



La participation de mercenaires colombiens à la guerre au Soudan aux côtés des FSR a été pointée à plusieurs reprises par différentes sources. En plus des documents en possession de l'armée soudanaise, elle a été évoquée par la presse colombienne qui a livré beaucoup de détails sur la réalité de cette présence. Le président colombien, lui-même, s'est excusé auprès du peuple soudanais suite à ces révélations en 2024.



Plus d'un millier de Colombiens engagés dans le conflit

La société colombienne A4SI dirigée par un ancien officier de l'armée colombienne et basée à Dubaï recrute des anciens de l'armée comme mercenaires pour les envoyer au Soudan auprès des FSR. Selon certaines sources, il y a près de 1 700 Colombiens engagés par cette société au Soudan.



Ces mercenaires sont impliqués dans le transport des armes, alors que le Soudan est sous embargo. Ils ont été pris sur le vif, en mai 2025, en train d'acheminer des armes pour les FSR au Darfour, depuis l’est libyen contrôlé par le maréchal Haftar. Des armes de fabrication bulgare ont été trouvées en leur possession. Leurs documents indiquaient leur nationalité colombienne.