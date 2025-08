Drame au marché HLM : un conducteur de “thiak thiak” tué lors d’une dispute, le suspect en fuite

Un jeune homme a perdu la vie dans des circonstances tragiques, hier lundi, au marché des HLM à Dakar. Fallou Sène, originaire du village de Patal dans la commune de Ngoye (département de Bambey), a été mortellement poignardé à la suite d’une violente altercation avec un autre conducteur de moto “thiak thiak”. Le suspect, Elimane Diouf, également originaire du même village, est actuellement en fuite.



Selon les premiers témoignages recueillis par la RFM, le drame s’est produit aux environs de 15h-16h, dans une atmosphère de tension croissante entre les deux jeunes hommes. « Les deux se connaissaient, ils sont tous du même village », a confié Youssou Ndong, un proche de la victime et témoin de la scène. « Ils se sont affrontés, puis Elimane a sorti un couteau avec lequel il a poignardé Fallou Sène. Il a ensuite pris la fuite. »



Les causes exactes de cette dispute mortelle ne sont pas encore connues. « La police est activement à sa recherche », a précisé Youssou Ndong, ajoutant que « tous les efforts sont déployés pour retrouver le présumé meurtrier dans les plus brefs délais ».



Le corps de la victime a été transportée à l’hôpital Fann. « Les papiers sont presque prêts, il ne reste plus que l’autopsie », a indiqué le sieur Ndong. Très affecté, il a tenu à saluer la mémoire de Fallou Sène : « C’était un jeune plein d’avenir, un espoir pour sa famille et pour tout notre village. Le voir partir comme ça, c’est une grande perte. »



Une enquête est en cours.