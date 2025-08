Visa américain : de nouvelles exigences imposées aux étudiants et visiteurs par l’Ambassade des États-Unis à Dakar

L’Ambassade des États-Unis à Dakar introduit de nouvelles exigences pour les demandeurs de visa non-immigrant de type F, M ou J, destinés aux étudiants et participants à des programmes d’échange.



Désormais, ces postulants devront rendre public les paramètres de confidentialité de leurs comptes sur les réseaux sociaux. L’annonce a été faite via la page Facebook officielle de l’Ambassade.



Selon la représentation diplomatique, cette « mesure vise à faciliter les vérifications liées à leur identité et leur admissibilité aux États-Unis ».