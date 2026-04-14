Grève annoncée dans le secteur de la santé : les agents contractuels haussent le ton

Le Syndicat des agents contractuels de la santé et de l’action sociale du Sénégal a exprimé sa vive surprise face au silence du ministre de la Santé à la suite de leur récent mouvement d’humeur de 48 heures. Insatisfaits du silence des autorités, les membres du syndicat annoncent une intensification de leur lutte avec une nouvelle grève de 72 heures prévue les 20, 21 et 22 avril prochains, accompagnée d’une marche nationale.



Selon les responsables syndicaux, cette nouvelle mobilisation s’inscrit dans un plan d’action visant à contraindre l’État à respecter ses engagements, notamment ceux contenus dans le pacte national de stabilité sociale signé il y a près d’un an. Au cœur des revendications figure le paiement des indemnités de logement dues aux agents contractuels du système public de santé.



« Nous venons de terminer notre grève de 48 heures et, depuis lors, il n’y a eu aucune réaction ni de l’État ni du ministère de la Santé. Nous allons donc renouveler cette grève avec une marche nationale pour exiger le respect des engagements pris », a déclaré Abouba, secrétaire général du syndicat.



Le syndicat dénonce également une situation qu’il juge injuste, affirmant que certains agents ayant bénéficié de ces indemnités ne sont pas « plus méritants » que ceux qui en sont encore privés. «Nous devons être traités et recevoir ces indemnités de la même manière», a ajouté le secrétaire général.