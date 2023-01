Grève illimitée des syndicats de transport: DDD se démarque et demande une sécurisation de son réseau

Dakar Dem Dikk ne compte pas suivre le mot d’ordre de grève décrété par des syndicats de transports. L’entreprise publique de transport en commun a tenu, à travers son syndicat à le signifier à l’opinion. En conférence de presse, ce lundi, Masseck Ndiaye, secrétaire général du Syndicat nouveau des travailleurs Dakar Dem Dikk (SNT3D) de souligner : «nous travailleurs de DDD ne comptons pas aller en grève. Ses différents services vont tourner et les trajets habituels seront desservis ». Masseck Ndiaye exhorte les autorités des forces de défense et de sécurité à prendre les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui ne sont pas concernés par cette grève afin que les chauffeurs et transporteurs ne s’en prennent pas à eux. Des syndicats de transports ont décrété une grève illimitée à partir de mardi 17 janvier sur toute l’étendu du territoire.

Aissatou Diéne (Stagiaire)

