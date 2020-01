Grève illimitée des transporteurs de conteneurs: Aboubacar Sadikh Bèye dégage toute responsabilité du Port de Dakar

Le Directeur du Port autonome de Dakar, Ababacar Sadikh Bèye réagit suite à l'annonce de la grève illimitée des transporteurs de conteneurs dès ce vendredi. Il précise qu'il n'est nullement responsable de cette nouvelle mesure relative à l'application du réglementaire 14 de l’UEMOA.



« Il s’agit des questions relatives à l’application du Règlement 14 de l’UEMOA qui n’est pas du ressort du Port de Dakar. C’est une directive de l’UEMOA qui est mise en application par le ministère des Infrastructures et des Transports. Nous sommes tenus de respecter le règlement 14 sous peine d’amende qui peuvent aller jusqu’à 200 millions de FCfa », a expliqué M. Bèye.



Poursuivant sur la Rfm, il a ajouté : « Donc, toutes les plateformes qui font plus de 200 000 tonnes sont tenues de respecter le Règlement 14 et nous pensons qu'il n'y a pas péril en la demeure parce qu' il y a toujours des possibilités d’intercéder en la faveur du transporteur et du Port de Dakar puisque ce Règlement 14 n'est pas appliqué par tous les Ports. En fait, il y a un billet introduit qui fait que le Port de Dakar en subit les conséquences, puisque le Port d'Abdian ne l'applique pas, de même que celui de Lomé, ect.



Les transporteurs malien et sénégalais disent être victimes du Règlement 14 de l’UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et de procédures du contrôle du gabarie du poids lourd et à la charge à l'essieu.