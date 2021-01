Grippe aviaire: le Mali ferme ses frontières aux produits avicoles sénégalais

Le Gouvernement malien annonce la suspension temporaire de la délivrance des autorisations d’importation de volaille et de produits avicoles en provenance du Sénégal. Une mesure qui fait suite à la découverte de la grippe aviaire à Thiès. Qui, a conduit à l’abattage de 42000 sujets.





"Le Conseil des Ministres a pris acte d’une communication relative à l’apparition de la grippe aviaire au Sénégal. Face à cette situation, les mesures suivantes ont été arrêtées : – la redynamisation des comités régionaux et locaux de veille et de riposte contre la grippe aviaire ; – le renforcement des contrôles au niveau des postes vétérinaires frontaliers, des foires et des marchés à volaille et au niveau des exploitations avicoles ;

– la suspension temporaire de la délivrance des autorisations d’importation de volailles et de produits avicoles en provenance du Sénégal", peut-on lire dans le document.



Hier vendredi, la Gambie a pris une décision similaire en rapport avec le cas de la grippe aviaire découvert à Pout, il y a quelques jours.