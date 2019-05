Grogne des acteurs de santé communautaire de Mbour : les travailleurs menacent d'aller en grève

Les acteurs de santé communautaire du district sanitaire de Mbour s’insurgent contre le nouveau décret fixant les critères de répartitions des recettes générées par les comités du développement de santé. Des recettes issues de la vente de ticket de médicaments.



Ces travailleurs soutiennent que leurs salaires risquent de tourner entre 7 500 et 10 000 F CFA si la mesure est appliquée. En brassards rouges, ils ont manifesté aujourd’hui, et menacent de paralyser le système sanitaire sous peu pour protester contre ce nouveau décret.



« Le décret de répartition, c’est 25 % des recettes de tickets. Des bénéfices des médicaments à répartir entre tous les acteurs communautaires. Nous nous retrouvons avec des motivations de 7 500 à 10 000 F CFA pour des personnes », a dénoncé Daouda Faye, vice président de l’association des acteurs de santé communautaires du district de Mbour.



Selon lui, « des pères et mères de famille se retrouvent avec une somme qui n’est pas tout à fait normal. Nous disons non à cet acte. Et nous demandons à l’Etat de reculer d’avantage. Si non, nous allons passer à la vitesse supérieure dans les jours à venir », livre Sud fm.