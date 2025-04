RDC: début de l’évacuation de militaires et policiers congolais protégés par la Monusco à Goma

Selon les informations de RFI, environ 1 400 personnes sont concernées : majoritairement des militaires, mais aussi des policiers et quelques membres de leurs familles. Il n’y a pas dans ce convoi de combattants wazalendo, ces groupes qui soutiennent l'armée congolaise.



Tous avaient trouvé refuge dans la base de la mission de l’ONU pour la paix en RDC (Monusco) à l’aéroport de Goma, après la chute de la ville fin janvier. Ils étaient plus de 3 000 à s’y être rendus à l’origine.



L’évacuation actuelle est volontaire, sécurisée, et encadrée par une convention signée par les quatre parties : le gouvernement congolais, l’AFC/M23, la Monusco et le CICR. Selon nos informations, l’opération doit s’étaler sur une dizaine de jours, avec des convois d’environ 130 personnes chacun. Le transfert ne passe pas par l’aéroport de Goma, toujours non opérationnel.



Les convois quittent Goma par la route, sont ensuite héliportés jusqu’à l’aéroport de Mavivi, près de Beni, puis acheminés à Kinshasa par avion, grâce au soutien logistique du CICR.