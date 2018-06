Guardiola répond aux accusations de Touré

Accusé d'avoir un problème avec les joueurs de couleur par Yaya Touré dans les colonnes de France Football, Pep Guardiola a livré sa réponse, lui qui avait préféré se taire dans un premier temps, lorsqu'il avait été sondé sur le sujet.

"J'en suis même arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur. Je ne suis pas le premier à parler de ces différences de traitement. Au Barça, je sais que certains se sont aussi posé des questions. Peut-être que nous, les Africains, ne sommes pas toujours traités par certains de la même manière que les autres. (...) Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions", avait indiqué Yaya Touré.



Ainsi, Pep Guardiola s'est exprimé au micro de TV3, une chaîne catalane."C'est un mensonge et il le sait. On a été ensemble pendant deux ans et c’est maintenant qu’il dit ça. Il ne me l’a jamais dit en face", a expliqué l'entraîneur de Manchester City.



