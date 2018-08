Guédiawaye: Pour 2.000 Fcfa, il poignarde à mort son ami

Selon L’Observateur qui est revenu sur le drame, c’est dans la matinée que la bagarre a commencé entre les deux amis. B.S (16 ans) et C.S (20 ans) se sont retrouvés dans la cour de l’école pour régler leur compte et pendant que leurs camarades mises l’argent aux cartes.



B.S qui est le plus jeune interpelle son ami et lui réclame ses 2000 Fcfa. Son ami répond : « Tu n’auras rien, viens chercher ton argent si tu oses ». Prenant ces propos comme un défi, la bagarre commence entre les deux, après leurs camarades leur ont demandé d’aller solder leur compte.



Quelques minutes après, un cri retenti à partir de la cour de l’école. « Mon Dieu, il m’a piqué », hurle C.S, 20 ans, qui a fini par s’écrouler après avoir longuement titubé.



B.S qui a commis l’acte a profité de la stupéfaction de ses camarades pour quitter l’Ecole. Une fuite qui lui a sauvé de la punition des amis de la victime, mais pas plus que ça. Jeudi, en milieu de matinée, il a été arrêté par la police et placé en garde-à-vue au commissariat de la localité.