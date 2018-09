Guédiawaye :Un immeuble en ruine fait trembler tout un quartier

Danger au quartier Cheikh Wade de Guèdiawaye, un bâtiment R+1 a commencé à s’effondre depuis hier, suites aux fortes pluies d'hier. Les riverains, qui depuis six ans vivent dans l'inquiétude sonnent l’alerte. Et, malheureusement l'autorité locale ne réagit pas .



Leur porte-parole Boubacar Mboup, qui n'en peut plus de cette situation se confie au micro de Rfm: " Il y a une maison R+1 qui est entouré de quatre maisons et qui menace chaque jour de s’effondrer. Et depuis 6 ans, on a fait des déclarations partout où on devait aller mais toujours rien. Le maire qui habite dans ce même quartier, chaque jour est témoin de ça mais il est sans réaction", déclare t-il.





Avant d'ajouter qu'hier suites aux fortes pluies qui s'étaient abattues dans la banlieue dakaroise, "la moitié du bâtiment a fini par tombé dans une chambre à coté. Mais heureusement le père de famille a fini par sortir ses enfants à temps."



Toutes fois, monsieur Mboup s'en est pris à son maire pour le prévenir que si le bâtiment fin par tuer quelqu'un qu'il ne vient pas pour déposer un sac de riz ou même un bidon d''huile.