Vol de 59 millions FCFA à Touba : un membre présumé du gang arrêté à Dakar

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation d’un individu activement recherché dans le cadre d’une affaire de vol spectaculaire commis avec violence à Touba en 2024, portant sur un montant de cinquante-neuf (59) millions de francs CFA, rapporte la Police nationale.



Le mis en cause faisait l’objet d’intenses recherches par les enquêteurs de la Sûreté urbaine.



D’après la Police, il est membre présumé d’une bande criminelle dont quatre (4) complices avaient déjà été déférés le 22 avril 2024, pour les faits suivants : « association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis avec violence, usage de moyens roulants et d’armes blanches, utilisation d’un liquide toxique et complicité de ces chefs d’infraction ».