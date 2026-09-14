Guédiawaye : Une bagarre entre deux repris de justice finit dans le sang à Nimzatt 2

Une violente rixe à coups de tessons de bouteille a semé la panique hier dimanche 13 septembre à Nimzatt 2, dans la commune de Ndiarème Limamoulaye, à Guédiawaye (banlieue de Dakar). Deux jeunes hommes récemment sortis de prison, A. Dia, 28 ans, et B. Dièye, 34 ans, se sont affrontés après une dispute sur fond d’alcool et de stupéfiants. Selon les témoignages, les deux hommes s’étaient déjà violemment opposés la veille.



D’après L’Observateur, le lendemain, ils se sont retrouvés près d’un dépôt clandestin de boissons alcoolisées où le ton est vite monté. Chacun a brisé une bouteille et s’est emparé des tessons. B. Dièye a touché son adversaire au visage, A. Dia a riposté à coups de pierres. Grièvement blessé, A. Dia s’est écroulé et a été évacué en urgence à l’Hôpital Principal de Dakar, en soins intensifs.



Après les faits, B. Dièye a pris la fuite mais a été rapidement repéré et interpellé par la police de Wakhinane-Nimzatt. Blessé au visage, il a d’abord été conduit à l’hôpital Roi Baudouin pour des soins avant d’être placé en garde à vue. Contractuel dans une entreprise avicole, il accuse A. Dia d’instaurer un climat de peur dans le quartier quand il est ivre.



Les deux hommes étaient déjà connus des services de police. En attendant l’évolution de l’état de santé de la victime, B. Dièye est poursuivi pour coups et blessures volontaires réciproques et détention illégale d’arme. Il pourrait être déféré au parquet ce lundi matin.