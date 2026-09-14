Navetanes à Rufisque : l’ODCAV suspend toutes les compétitions après des incidents

L’organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Rufisque a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des compétitions Navetanes dans la ville de Rufisque. La décision a été annoncée dans un communiqué daté dimanche 13 septembre 2026. Elle fait suite aux récents cas de violences survenus ces derniers jours au stade Ngalandou Diouf.



Selon l’instance dirigeante du mouvement sportif de la ville, cette suspension vise à évaluer la situation, apprécier les difficultés rencontrées et prendre, en concertation avec les zones, les dispositions appropriées. L’ODCAV précise qu’elle va travailler avec les ZONES 1A, 1B et 2B afin de garantir la sécurité, le respect des règles et le bon déroulement des compétitions lors de la reprise.



L’ODCAV a également notifié une suspension provisoire des activités de la Zone 2B. Cette mesure intervient après les incidents survenus lors de la rencontre Diakarlo VS Ngalam du 13 septembre 2026, comptant pour la troisième journée. Dans une lettre adressée à M. Abdoulaye DIOP, Président de la Zone 2B, l’ODCAV lui demande de « mettre sur pied une commission d’enquête dans les 48 heures pour situer les responsabilités et prendre des décisions coercitives afin que de tels actes ne se reproduisent plus ».



Le Président de la Zone 2B est par ailleurs convoqué pour audition ce lundi 14 septembre 2026 à 15 heures au stade Ngalandou Diouf pour une affaire le concernant. L’ODCAV de Rufisque dit ainsi vouloir marquer un coup d’arrêt aux débordements et restaurer l’ordre dans le déroulement des Navetanes 2026.