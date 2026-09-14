Football sénégalais: révélations explosives sur la retraite internationale d'Edouard Mendy

Le gardien emblématique du Sénégal, Édouard Mendy, a officiellement annoncé sa retraite internationale le dimanche 13 septembre 2026. À 34 ans, le portier d'Al-Ahli en Arabie saoudite a choisi de mettre un terme à son aventure avec les Lions de la Teranga après huit années de services.



Ce lundi, dans son journal de 12h, la RFM révèle que selon une source proche du dossier, «la décision du gardien sénégalais ne relèverait pas uniquement d'un choix sportif ou personnel», mais plutôt d’enjeux financiers. Elle viserait à lui permettre «de prolonger son aventure à Al Ahly» en Arabie Saoudite.



Dans son explication, le média soutient que chaque convocation avec les Lions du Sénégal aurait un coût important pour le club saoudien : «A chaque déplacement du Sénégal, Al Ahly devrait prendre un jet privé de 200 000 euros. Une dépense conséquente qui se répète au fil des trêves internationales». A cela pourrait s'ajouter, en cas de nouveau sacre continental des Lions, une clause de bonus susceptible de se chiffrer en plusieurs millions d'euros.



À 34 ans, alors que sa carrière entre progressivement dans sa dernière ligne droite, le gardien ne présente plus le même horizon contractuel qu'au début de sa carrière. Rien ne garantit donc qu'Al Ahli accepte durablement de supporter ces coûts, auxquels s'ajoute le salaire d'un joueur expérimenté. Selon les mêmes sources de la RFM, les discussions autour de sa dernière prolongation d'un an auraient déjà été particulièrement délicates.



En quittant donc la sélection, Édouard Mendy pourrait ainsi retirer de la table un élément susceptible de peser dans les négociations futures.