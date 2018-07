Guédiawaye : bataille rangée entre les bodyguards d'Aliou Sall et ceux d'Aida Sow Diawara

Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le Directeur du Coud Cheikh Oumar Hanne ne sont pas les seuls responsables du régime qui se donnent en spectacle dans la sphère publique. Si ce ne sont pas Farba Ngom qui se lancent des injures et accusations par presse interposée, il y a le frère du président de la République et non moins Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui joue au gros dur, en compagnie de ses gardes du corps qui écrasent tout sur leur passage.



Les bodyguards du sieur Aliou Sall ont chamboulé un meeting organisé lundi 9 juillet à Guédiawaye par les femmes de BBY, pour rendre hommage à leur patron. A l'arrivée du maire de la ville (c'est toujours la même personne, ne vous perdez surtout pas dans ses multiples casquettes), son chef de sécurité monte en première ligne et joue au gros dur. Il donne des consignes fermes à son équipe, comme s'il s'agissait de protéger l'homme le plus important de cette planète. Les gardes du corps d'Aliou Sall exécutent les ordres et filtrent les entrées.

Jusqu'à l'arrivée du garde du corps de la mairesse de Golf Sud Aida Sow Diawara. Il se présente à l'agent de sécurité posté à la première marche de l'esplanade qui refuse de lui céder le passage. Il rouspète, insiste et tente de passer par la force. Le garde d'Aliou Sall s'énerve et lui balance un coup de poing à l'oeil gauche. Les autres éléments de la garde rapprochée du tout-puissant maire de Guédiawaye accourent et prêtent main forte à leur collègue. Ils prennent à partie le gros bras de la mairesse socialiste, le rouent de coups avant de le jeter hors du périmètre de sécurité qu'ils ont établi.



La révolte des partisans d'Aida Sow Diawara

La scène révolte les partisans d'Aida Sow Diawara qui se rebiffent et apportent une cinglante riposte aux gros bras du président de l'Association des maires du Sénégal (ndlr :c'est toujours le même homme, ne vous perdez pas dans ses multiples casquettes). Forts d'une vingtaine de bodyguards, selon le journal "Les Echos" qui raconte la scène, les hommes d'Aliou Sall répliquent et engagent une bataille rangée. Les deux personnalités se lèvent de l'esplanade pour appeler au calme leurs hommes. Mais les inconditionnels de madame Diawara en voulaient tellement aux gardes du corps du frangin du chef de l'Etat qu'ils se sont mis à balancer des insanités à tout-va.



Après le retour au calme, le meeting était déjà vidé d'une frange importante des militants d'Aida Sow Diawara qui ont préféré bouder.